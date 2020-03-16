توصية ”يويفا“ تخدم برشلونة وليفربول وتصدم ريال مدريد ومانشستر سيتي

سيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع 55 اتحادا محليا يوم الثلاثاء لإعادة تنظيم كرة القدم الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع اتخاذ العديد من القرارات المهمة أبرزها ثلاثة قرارات تتعلق بتأجيل يورو 2020 حتى عام 2021 ، واختيار شكل اختتام المسابقات الأوروبية للموسم الحالي (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) وتوحيد معايير تحديد أبطال البطولات المحلية والصعود والهبوط بين الأندية لضمان ”العدالة والمساواة“ في الوصول إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن اليويفا برئاسة السلوفيني الكسندر تشيفرين اتخذ قرارا بالفعل بشأن أبطال الدوريات المحلية للبطولات التي لم تستكمل في حال إلغائها فيما بعد، حيث يفضل منح اللقب للمتصدر الحالي لكل بطولة في حال إلغاء البطولة ، وهو أمر لا يعتقد أنه سيحدث لأن التأجيل المحتمل لبطولة أوروبا (يورو 2020) سيترك وقتا مناسبا لإنهاء المسابقات المحلية.

لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الوقت المناسب، ومن المحتمل أن يعلق الاتحاد الأوروبي بطولاته الحالية مع مراعاة التصنيف عندما يتم الإيقاف أو الإلقاء.

وحدثت سابقة واحدة مماثلة للظرف الحالي عام 1999 عندما قرر اليويفا بقيادة السويدي لينارد يوهانسون منح اللقب المحلي في صربي لبارتيزان بلغراد الذي كان متصدرا حينها قبل عشر جولات على النهاية قبل اتخاذ قرار بإلغاء البطولة بسبب اندلاع حرب البلقان.

وعلى الرغم من أن اللوائح في إسبانيا تنص على أن ”التصنيف النهائي للمنافسة يجب أن يتقرر بالاتفاق المتبادل بين الليغا والاتحاد“ ، في حالة الخلاف ”سيكون رئيس الاتحاد أو الهيئة التي يفوض فيها، هو الذي سيتولى القرار النهائي ”.

والأمر متشابه في جميع الاتحادات في أوروبا تقريبا، ويفضل الكثير منها أن اليويفا هو الذي يحدد الصيغة لتجنب التضارب بين الأندية.

وسيتخذ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني القرار بالنسبة لليغا نظرا لأنه رئيس الاتحاد ويشغل منصب نائب رئيس اليويفا.

وفي حال اعتماد التوصية في مسابقات الدوري باسبانيا وانجلترا فسيتم تتويج ليفربول وبرشلونة المتصدرين حاليا على حساب صاحبي المركز الثاني مانشستر سيتي وريال مدريد، كما سيتم تتويج يوفنتوس في إيطاليا وباريس سان جيرمان في فرنسا.