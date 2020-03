تقرير: نادي برشلونة يسعى لضم الموهبة التركية عمر بياز

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة دخلوا في سباق للتعاقد مع عمر فاروق بياز، نجم فنربخشة التركي، والبالغ من العمر 16 عاما في الفترة المقبلة.

وأشار صحيفة ”صن“ إلى أن بياز ، لاعب مثير للإعجاب من أبناء أكاديمية النادي، إذ لفتت موهبته انتباه أفضل الأندية الأوروبية.

كما نقلت صن، عن صحيفة ”فوتو سبور“ التركية، أن اللاعب محط أنظار برشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي وقطبي مانشستر يونايتد وسيتي الإنجليزيين.

Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Manchester City and Juventus are all interested to win the race to sign Omer Beyaz (16) from Fenerbahce. #muzone [Fotospor] pic.twitter.com/TLDeQBjz7w

— United Zone (@ManUnitedZone_) March 15, 2020