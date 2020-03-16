الكشف عن تفاصيل العقد الجديد للحارس تير شتيغن مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن أبرز التفاصيل في العقد الجديد المقرر أن يوقع عليه مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، بعد فترة من المفاوضات مع ”البلوغرانا“.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، بشبكة ”TransferMarkt“، فإن برشلونة عرض على شتيغن تمديد العقد حتى عام 2024، مع راتب سنوي 6.3 مليون يورو بالإضافة لمكافآت سنويا، والنادي في انتظار رد الحارس الألماني، الذي لم يعط إجابة نهائية، حتى الآن.

وبدأ برشلونة منذ فترة التواصل مع وكيل تير شتيغن، من أجل الوصول إلى اتفاق رسمي يقتضي بتوقيعه على عقد جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وينتهي عقد شتيغن مع برشلونة في يونيو 2022، ولكن النادي الكتالوني يريد تمديده لفترة أخرى، تقديرا لما يقدمه من أداء مميز مع الفريق وأهميته في التشكيل الأساس.

وبحسب تقارير صحفية إسبانة سابقة، فإن شتيغن قد اشترط زيادة راتبه من أجل الموافقة على الاستمرار داخل قلعة ”كامب نو“، وعلى ما يبدو أن هذا ما وافقت عليه الإدارة في برشلونة.