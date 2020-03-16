صحيفة: نادي برشلونة يقرر بيع صاموئيل أومتيتي

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت وضع المدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل لبيعه والحصول على مبلغ مالي جيد يستغله لشراء لاعبين جدد.

وبحسب الصحيفة فإن المدافع الفرنسي كان في طريقه للرحيل الصيف الماضي لكن برشلونة لم يتوصل لعروض جيدة لأن المدافع الفرنسي كان يعاني من إصابة في الركبة غيبته بشكل كبير عن اللعب.

وعاد اللاعب للعب مجددا بشكل مستمر بعد التخلص من مشكلة الركبة والتي شكلت في السابق خلافا مع برشلونة حيث كان الفريق يرغب في خضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض وفضل حلولا بديلة.

ومنح كيكي سيتين مدرب برشلونة الفرصة في المباريات الأخيرة للمدافع الفرنسي على حساب مواطنه كليمونت لينغليت، لكن المدرب الجديد لبرشلونة لا يمانع في رحيله.

ودفع برشلونة مبلغ 25 مليون يورو لشراء أومتيتي البالغ من العمر 27 عاما، من أولمبيك ليون صيف 2016، ومدد عقده حتى صيف 2023 في 2018، وتم زيادة راتبه كما رفع الشرط الجزائي في عقده ليبلغ 500 مليون يورو.

ولم يكن أمام برشلونة حلا سوى تمديد عقد المدافع الفرنسي لكون الشرط الجزائي في عقده كان ضئيلا وبإمكانه الرحيل بسهولة وشكل تألقه رفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 وتتويجه باللقب فرصة لعدة أندية كبرى لمحاولة التعاقد معه.

ويبدو مانشستر يونايتد أحد الفرق الأقرب لضم المدافع الفرنسي لأنه عبر عن اهتمامه سابقا بخدماته وحاول ضمه الصيف الماضي لولا إصابته في الركبة والتي جعلت الفريق يتراجع.

ويأمل برشلونة في جمع مبلغ يقدر بـ130 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل ويعتبر أوميتيتي القطعة الأهم في خطط برشلونة عبر الحصول على مبلغ جيد من بيعه.

كما يضع برشلونة ضمن أهدافه التعاقد مع مدافع يلعب بالقدم اليسرى ويكون صغيرا في العمر ويتقاضى راتبا أقل بكثير مما يتقاضاه المدافع الدولي الفرنسي.