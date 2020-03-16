وفاة مدرب شاب في إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أعلن فريق أتلتيكو بورتادا ألتا وفاة فرانسيسكو غارسيا مدرب الصغار بسبب إصابته بفيروس كورونا وأكد أنه كان يعاني سابقا من أمراض مزمنة.

وأكد خوسي بوينو رئيس الفريق الذي يتواجد في مالاغا الإسباني أنه كان في تواصل مع عائلة مدرب الفريق وأنه كان في حالة جيدة لكنه توفي ليلة الأحد.

وأصبح المدرب البالغ من العمر 21 عاما سابع وفاة في إقليم الأندلس بسبب فيروس كورونا حتى يوم الأحد الماضي.

وقدم فريق مالاغا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية تعازيه لفريق أتلتيكو بورتادا ألتا في وفاة مدربه.

وفي إيران، توفي أحمد طاهري مدرب كرة القدم للصالات في إيران، الإثنين، جراء الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”آنا“ الإيرانية.

وقالت الوكالة إن مدرب كرة القدم للصالات في إيران، أحمد طاهري، توفي الإثنين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد“.

وكان طاهري قد خضع قبل 4 أشهر لعملية جراحية في المخ وتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف جهاز المناعة.

وقالت الوكالة الإيرانية إن طاهري عمل كمشرف على فريق بنك التجارة (أحد الأندية الإيرانية) في عهد أسطورة كرة القدم الإيرانية الراحل، ناصر حجازي، والحالي علي دائي، ثم كمدرب لفريقي الوفاق والاستقلال، وعمل لسنوات عديدة كمشرف على المنتخب الإيراني لكرة الصالات.

وتسبب فيروس كورونا المستجد منذ 19 من فبراير الماضي، إلى وفاة عدد كبير من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والرياضيين وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والناشطين.

وفي وقت سابق، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 122 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“.

وقال جهانبور في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، إنه ”تم تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة ووفاة 129 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية“، مضيفا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 853 والإصابات إلى 14991 آخرين.

