خيتافي يحسم الصراع مع تشيلسي على كوكوريلا لاعب برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى أن خيتافي سيفعل شرط الشراء في عقده مع مارك كوكوريلا الظهير الأيسر المعار من برشلونة هذا الموسم.

ووفقا لتقرير صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن خيتافي سيفعل شرط الشراء الموجود في عقد اللاعب الموجود بين الناديين في 18 يوليو/تموز 2019.

وأعلن برشلونة وخيتافي حينها على انتقال اللاعب إلى خيتافي لذي يتخذ من مدريد مقرا لها لموسم 2019-20، مع خيار الشراء مقابل ستة ملايين يورو.

وبالمثل، سيحصل برشلونة 40٪ من البيع المستقبلي للاعب من قبل خيتافي لفريق ثالث.

وتمت إعارة اللاعب إلى إيبار موسم 2018-2019 الذي اشترى اللاعب بالفعل مقابل مليوني يورو في نهاية ذلك العالم لكن برشلونة، الذي احتفظ بحق إعادة الشراء، مارس حقه ودفع أربعة ملايين يورو لينتقل من إيبار إلى خيتافي عبر برشلونة.

وكان عودة كوكوريلا إلى برشلونة خيارًا يأمل الجهاز الفني للنادي حدوثه بعد موسمين جيدين للاعب الشاب بعيدًا عن كامب نو.

لكن بعد تفعيل خيتافي حق الشراء سيبتعد كوكوريلا مرة اخرى عن ”كامب نو“ وينتقل نهائيا إلى خيتافي الذي لم يتضح بعد ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أم سيبيعه لتشيلسي الإنجليزي المهتم للغاية بالتعاقد مع الظهير الأيسر البالغ عمره 21 عاما.

ولكن في حال حدوث ذلك لن ينزعج برشلونة نظرا لقيمة 40% المنصوص عليها في العقد والتي تسمح للنادي الكتالوني بهذه النسبة من قيمة بيع اللاعب لناد ثالث قد يكون تشيلسي.