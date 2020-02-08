خيتافي يثأر من فالنسيا بفوز كبير‭ ‬في الدوري الإسباني

تمسك خيتافي بطموحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تلاعب بمنافسه المباشر فالنسيا وتغلب عليه 3-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم السبت.

افتتح المهاجم خورخي مولينا (37 عاما) التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 58 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس ثم ضاعف التقدم في الدقيقة 67 بعد مراوغة ثلاثة مدافعين.

وأضاف شريكه في الهجوم خايمي ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد أن حصل الوافد الجديد لفالنسيا أليساندرو فلورينزي على بطاقة حمراء مباشرة.

واشتعلت المنافسة بين الفريقين في العام الماضي بعد فوز مثير لفالنسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع في دور الثمانية بكأس الملك الموسم الماضي كما بدد أمل الفريق المدريدي الصغير في حجز المقعد الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وعزز الفوز موقع خيتافي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 23 مباراة بفارق خمس نقاط عن فالنسيا، صاحب المركز الخامس.