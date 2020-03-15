برشلونة يستغل فترة التوقف لمناقشة سوق انتقالات الصيف

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن إدارة برشلونة تسعى لاستغلال فترة التوقف الحالية بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا للتركيز على مناقشة سوق الانتقالات الصيفية القادم للفريق، حيث تسعى للتعاقد مع لاعبين جدد وبيع عدة لاعبين.

وحسب الصحيفة، فقد كان هناك لقاء بين رئيس الفريق بارتوميو والإدارة الفنية لمناقشة المراكز التي يحتاج الفريق لتعزيزها واللاعبين المطروحين في السوق.

وقام المدير التقني الفرنسي إيريك أبيدال ومساعده رامون بلانيس بمجهود كبير وتبادلا المعلومات مع المدرب كيكي ستيين لمناقشة ومعرفة احتياجات الفريق.

كما تسعى الإدارة لاستغلال الفرصة وفتح مفاوضات مع عدة فرق أوروبية حول اللاعبين المقترحين وتلقي عروض حول لاعبيها لمناقشة بيعهم مبكرا.

ويبقى الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم أنتر ميلانو الصفقة الوحيدة المحسومة لدى إدارة الفريق، حيث أصبح الجميع مقتنعا بضرورة التعاقد معه في الصيف القادم وقد تشكل الأسابيع القليلة القادمة فرصة لحسم صفقته.

ويبحث برشلونة أيضا عن مدافع بمميزات خاصة يجيد اللعب برجله اليسرى، وهو ما يفتح الباب لبيع أحد مدافعيه الفرنسيين صامويل أومتيتي ولينغيت.

كما يبحث برشلونة عن لاعب وسط بمواصفات الإيفواري يايا توري يجيد اللعب خلف الدفاع وأيضا في باقي مراكز الوسط.

ويرغب برشلونة في تعزيز الهجوم بلاعب جناح في الجهة اليسرى وهو المكان الذي يشغله البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والمرشح للعودة للفريق.

وتجرى الاجتماعات في برشلونة في الوقت الحالي عن بعد وعبر الاتصالات الهاتفية ويحتاج الفريق للتحرك بسرعة لحسم كل الأسماء المقترحة في ظرف أسبوعين للتحرك نحو فرقهم والتفاوض مع وكلاء أعمالهم.

وبحسب الصحيفة فإدارة برشلونة ترغب أيضا في البيع وتسعى لتسويق عدة لاعبين في الصيف القادم وحسب الصحيفة فمن غير المستبعد أن تخرج أسماء وازنة من الفريق الصيف القادم.

ويحتاج برشلونة لبيع لاعبين قبل التعاقد من أجل تقليص كتلة الأجور، وجمع مبلغ يفوق 130 مليون يورو على الأقل في الصيف القادم.