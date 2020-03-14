تطور جديد في صفقة عودة نيمار إلى نادي برشلونة

شهد مسلسل صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وعودته المحتملة من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني تطورًا مفاجئًا.

وكشفت تقارير أن إدارة باريس سان جيرمان لا تمانع من انضمام نيمار إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تطور جديد

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن باريس سان جيرمان لم يفتح الباب أمام عودة نيمار إلى البلوغرانا فحسب، بل حددت إدارة النادي الباريسي قيمة انتقاله في الميركاتو الصيفي.

وحدد باريس سان جيرمان قيمة صفقة نيمار بـ150 مليون يورو، سواء أكان انتقاله لبرشلونة أو إلى أي فريق آخر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لـ“بي إس جي“ يرفض فكرة رحيل الفرنسي كيليان مبابي، إلا أنه يرحب برحيل نيمار عن صفوف الفريق.

صفقة مغرية

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن القيمة المحددة من باريس سان جيرمان، أقل من 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، كما أنها أقل من 170 مليون يورو، وهي القيمة المحتملة إذا ما لجأ برشلونة لضمه مستغلًا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن طريق فسخ تعاقد اللاعب بعد أن مر على وجوده مع فريق العاصمة الفرنسية 3 مواسم دون تمديد تعاقده.

وحاول برشلونة بالفعل حسم صفقة نيمار في الصيف الماضي، إلا أن طلبات إدارة باريس سان جيرمان حالت دون إتمام الصفقة