نيمار يحتفل بهدفه على طريقة هالاند خلال مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بالهدف الأول لفريقه في مرمى ضيفه بروسيا دورتموند الألماني على طريقه النرويجي إرلينغ هالاند.

وأحرز الواعد هالاند مهاجم بروسيا دورتموند هدفين خلال ثماني دقائق ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف على باريس سان جيرمان في ألمانيا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

لكن نيمار افتتح التسجيل للنادي الباريسي في الدقيقة 28 من المباراة المقامة بدون جماهير على استاد بارك دي برينس في باريس لينظر بعدها للمدرجات من على خط التماس ثم يجلس على الأرض ويرفع يديه على طريقة هالاند احتفالا بهدفه في إشارة تحمل بعض السخرية من المهاجم الشاب.

وأعلنت قيادة شرطة باريس يوم الاثنين أن المباراة ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور خوفا من انتشار فيروس كورونا.

في المقابل أعلن باريس سان جيرمان أن الحضور الإعلامي للمباراة اقتصر على أصحاب حقوق البث بسبب مخاوف انتشار الفيروس.