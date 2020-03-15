فيروس كورونا يصيب 5 لاعبين من فالنسيا

قال نادي فالنسيا، إن 5 من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد.

وأوضح فالنسيا في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“ أن الفحوصات أثبتت وجود 5 حالات إيجابية، بعد اختبارات خضع لها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني، في حين لم يكشف عن أسماء اللاعبين المصابين، علما أنه في وقت سابق تأكد إصابة إيزيكيل غاراي بالفيروس.

وأكمل أن جميع المصابين يتواجدون في منازلهم بصحة جيدة، ويطبقون إجراءات العزل.

كما أعلن نادي إلتشي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، دون الكشف عن اسم اللاعب، في حين ذكرت وسائل إعلان أنه المهاجم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس.

وأكد إلتشي أن جميع لاعبيه والجهاز الفني والموظفين سيخضعون للحجر الصحي في منازلهم لمدة 15 يوما.

وتم إيقاف الدوري الإسباني للدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا حيث أعلنت السلطات الإسبانية حالة طوارئ في البلاد وطلبت من المواطنين التزام منازلهم.