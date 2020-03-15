إيزيكل غاراي نجم فالنسيا الإسباني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن إيزيكل غاراي، نجم نادي فالنسيا الإسباني، رسميا، عن إصابته بفيروس كورونا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، قال: ”تم التأكد، من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيئ“.

وأضاف: ”لقد أثبتت اختبارات فيروس كورونا التي أجريتها، أن العينة الخاص بي إيجابية.. أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بالأمور الصحية.. من الآن أبدأ فترة العزل“.

وتعد إصابة المدافع الأرجنتيني، هي الأولى من نوعها في ناد بالدوري الإسباني، يأتي ذلك بعد تفشي الفيروس في إسبانيا الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن وقف نشاطه، وتأجيل منافسات الليغا إلى إشعار آخر، خاصة أن كورونا وصل إلى عالم كرة القدم بالفعل.

وأعلنت إسبانيا، صباح اليوم الأحد، حظر التجوال لمدة 15 يوما، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فقط للمرة الثانية في تاريخ الدولة حديثا.

ووصل عدد المصابين بالفيروس داخل إسبانيا حتى الآن 6394 حالة، بينما توفى 198 شخصا مع شفاء 193 حالة من الوباء المنتشر في عدد من المدن بالبلاد.