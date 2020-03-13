بعد رباعيته على فالنسيا.. جوسيب إيليشيش لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

اختير السلوفيني جوسيب إيليشيش لاعب أتلانتا الإيطالي لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للفوز 4/3 على فالنسيا الإسباني في مباراة درامية على ملعب ميستايا، في إياب دور الـ16.

وسجل إيليشيش 4 أهداف، بينهما هدفان من ركلتي جزاء، ليفوز أتلانتا 4/3 ويتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 8/4.

وشهدت مباريات إياب دور الـ16 فوز أتلتيكو مدريد 3/2 على ليفربول، حامل اللقب،، وتأهله بنتيجة إجمالية 4/2.

كما فاز باريس سان جيرمان 2/0 على بروسيا دورتموند، ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/2. في حين جدد لايبزيغ الألماني فوزه على توتنهام وهذه المرة بنتيجة 3/0 ليتأهل بنتيجة إجمالية 4/0.

وتأجلت مباريات ريال مدريد مع مانشستر سيتي، ويوفنتوس مع ليون، وبايرن ميونخ مع تشيلسي، وبرشلونة مع نابولي.