برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة خليفة ميسي.. ويقترب من نجم لايبزيغ

كشفت تقارير صحفية اقتراب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة ونجم البلوغرانا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة خوان سباستيان سفورزا، البالغ من العمر 18 عاما، ونجم نادي نيوويل أولد بويز الأرجنتيني، والذي قاد منتخب الأرجنتين للناشئين تحت 17 عاما في كأس العالم الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي برشلونة اقتربوا من حسم الأمور مع إدارة النادي الأرجنتيني في صفقة خوان سفورزا، وسوف يتم الإعلان رسميا عن ضم اللاعب في نهاية الشهر الجاري.

وأكدت أن مكتشف سفورزا هو الأرجنتيني الدولي السابق بابلو إيمار، نجم ريفربليت ونادي فالنسيا الإسباني السابق، علماً بأن ميسي لعب لنفس النادي، نيوويل أولد بويز، قبل انتقاله إلى برشلونة.

وتابعت: ”يتوقع خبراء كرة القدم أن يكون سفورزا هو خليفة ميسي، في ظل الإمكانات البدنية والمهارية العالية التي يمتلكها اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع ناديه الأرجنتيني حتى صيف 2022“.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية ألمانية إن رامون بلينز، نائب المدير الرياضي لنادي برشلونة، تابع مباراة لايبزيغ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الفريق الألماني بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأشار موقع sportbuzzer الألماني إلى أن بيلنز، نائب الفرنسي أيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات مارسيل سابيتزر، نجم وسط لايبزيغ، الذي تألق في المباراة وأحرز هدفين لفريقه.

وتابع بقوله: ”رغم أن بلينز حضر إلى لايبزيغ لمتابعة المهاجم تيمو فيرنر على الطبيعة، إلا أن مستوى النمساوي الدولي سابيتزر أجبره على متابعته، وأكد في تقريره لإدارة برشلونة ضرورة التعاقد معه، خاصة في ظل إجادته للأدوار الهجومية في وسط الملعب، وهو المركز الذي يحتاجه برشلونة بشدة“.