رسميا.. تأجيل مباريات الدوي الإسباني وتعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق كافة مباريات الدوري بكافة درجاته بعد وجود حالة إيجابية بين صفوف لاعبي كرة السلة في ريال مدريد وفرض النادي الملكي الحظر على كافة لاعبي ومركز التدريب.

وأصدرت الرابطة بيانا أشارت فيه إلى أن الجولتين المقبلتين المقرر إقامتهما دون جماهير لن يقاما في موعدهما سواء بجماهير أو بدون.

ولم تحدد الرابطة موعدا لإقامة هاتين الجولتين المؤجلتين ولم توضح كذلك ما إذا كانت كافة المباريات بعد الجولتين المقبلتين سيتم إقامتها أم تأجيلها أيضا.

كما تم تعليق النشاط الرياضي في إسبانيا حتى إشعار آخر، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

يذكر أن نادي ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي ريال.