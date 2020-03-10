تقارير: نادي برشلونة يفشل في التوصل إلى اتفاق مع تير شتيغن لتمديد تعاقده

وصلت المفاوضات بين إدارة نادي برشلونة الإسباني والألماني مارك تير شتيغن حارس مرمى الفريق إلى طريق مسدود.

وأكدت تقارير أن طلبات الحارس الألماني المبالغ فيها تسبب بتوقف المفاوضات بين الطرفين.

رفض كتالوني

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن برشلونة رفض الموافقة على طلبات تير شتيغن لتمديد عقده.

ويريد حارس المانشافت الحصول على 13 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، وهو ما يجعله ثاني أغلى لاعبي البلوغرانا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما يرفضه برشلونة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الرفض لشروط تير شتيغن يأتي على الرغم من كونه عنصرًا مهمًا في الفريق الكتالوني الذي يعاني دفاعيًا في الموسم الجاري.

فرصة تشيلسي

وذكرت ”ديلي ميل“، أن الأنباء عن فشل المفاوضات بين برشلونة وتير شتيغن ستفتح الباب أمام العديد من الأندية التي تسعى إلى ضم الحارس الألماني وفي مقدمتها تشيلسي الإنجليزي.

ويبحث تشيلسي عن حارس جديد للفريق، بدلًا من الإسباني كيبا الذي خيب آمال المدير الفني للفريق فرانك لامبارد خلال مباريات الموسم الجاري.

ويمتلك تير شيتغن شرطًا جزائيًا في عقده يتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر مقابل 158 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد الحارس الألماني مع النادي الكتالوني موسمان فقط في ظل عدم التوصل إلى اتفاق على تمديد هذا العقد.