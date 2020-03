رسميا.. مباراة برشلونة ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا دون جماهير و“خلف أبواب مغلقة“

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، دون جماهير.

ومن المقرر أن تقام المباراة خلف أبواب مغلقة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وستقام المباراة يوم الـ18 من مارس/آذار الجاري، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020