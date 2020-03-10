رسميا.. مباراة برشلونة ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا دون جماهير و“خلف أبواب مغلقة“

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، دون جماهير.

ومن المقرر أن تقام المباراة خلف أبواب مغلقة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وستقام المباراة يوم الـ18 من مارس/آذار الجاري، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

كانت وزارة الصحة الإسبانية أوصت بإقامة المباراة دون جماهير، بسبب المخاوف بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا في التجمعات الكبيرة بين الحشود.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب سان باولو.

جدير بالذكر أن مباراة فالنسيا وأتالانتا، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، ستلعب أيضا دون جماهير، فيما من المحتمل أن تُلعب مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند -أيضا- خلف الأبواب المغلقة.