رابطة المحترفين في إسبانيا تطالب بإيقاف مباريات الدوري وتعارض اللعب دون جمهور

قررت السلطات في إسبانيا إقامة اللقاءات الرياضية دون حضور الجماهير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ومنعا للتجمعات الجماهيرية، وستلعب جولتان من كرة القدم الإسبانية دون جمهور، وستكون البداية من لقاء، اليوم الثلاثاء، الذي يجمع إيبار وريال سوسيداد المؤجل عن الجولة 24.

وأعلنت رابطة المحترفين والمسؤولة عن اللاعبين في إسبانيا، معارضتها لقرار اللعب دون جمهور، وطالبت في رسالة لها للسلطات الرياضية والحكومية، من بينها المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقاف اللقاءات الرياضية نهائيا؛ حفاظا على سلامة اللاعبين واللاعبات.

وجاء في رسالة رابطة اللاعبين في إسبانيا: ”نظرا للموقف الحالي، قدمنا هذا الطلب حماية للمجموعة التي نمثلها وتفكيرا في صحة اللاعبين، وما هو غير مقبول أن هذه الحقيقة لا تؤخذ بعين الاعتبار، فالمخاطر لا يمكن تجنبها فقط بغياب الجماهير عن اللقاءات“.

وأكدت الرسالة أن اللعب دون جمهور لعدة أسابيع يفقد المنافسات الرياضية معناها، وطالبت بحوار مع اللاعبين ووكلائهم لاتخاذ قرارات تهم صحتهم وحمايتهم أيضا.

وأعلن برشلونة، في وقت سابق اليوم، أنه سيخوض مواجهة نابولي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، خلف الأبواب المغلقة أيضا، كما ستقام مباراة فالنسيا مع أتلانتا اليوم دون جماهير.

وجاء إعلان اليوم بعد قرار مجلس الرياضة الإسباني بضرورة إقامة كل الأحداث الرياضية، سواء للمحترفين أو غير المحترفين، دون جماهير.

وقالت رابطة الدوري في بيان: ”وفقا لمعلومات مجلس الرياضة، ستقام مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية خلف الأبواب المغلقة، بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين مقبلين على الأقل“.

وأضافت: ”ستواصل الرابطة التواصل مع وزارة الصحة ومجلس الرياضة لتنفيذ التوصيات و/أو القرارات، وستمنح الأولوية القصوى لصحة المشجعين واللاعبين والعاملين والصحفيين، وغيرهم؛ بسبب أزمة كورونا“.

وتابعت: ”على مدار أسابيع، تعمل رابطة الدوري على خطط بديلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذا ما قررت سلطات الصحة إلغاء أي مباراة، ووضعت خطة لإقامة هذه المباريات“.

وستكون أول مباراة تتأثر بهذا القرار بين إيبار وريال سوسيداد، اليوم الثلاثاء، وهي المباراة التي كان من المفترض إقامتها في 16 فبراير شباط، لكنها تأجلت بسبب تلوث الهواء.

وإذا لم يتم تمديد حظر المشجعين، فإن أول جولة ستقام بحضور المشجعين ستكون يومي الرابع والخامس من أبريل نيسان.