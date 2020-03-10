إجراءات جديدة من وزارة الرياضة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

كشف أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري في بيان رسمي، خطوات الوزارة المقبلة من أجل تطبيق تعليمات مجلس الوزراء؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال الفترة الحالية بعد ظهور عشرات الحالات الإيجابية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا تكشف فيه عدة قرارات من أجل المساهمة في الحد من انتشار المرض في الوسط الرياضي والشبابي وجاء كالتالي:

1- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

2- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

3- التنسيق مع وزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

4- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب؛ لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كافة مرافقها.

إلى ذلك، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة عمرو الجنايني عن مصير بطولة الدوري العام لكرة القدم، موسم 2019/2020 ، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الفترة الحالية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: ”إقامة المباريات بدون جماهير ، حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس ”كورونا“ الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر“.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة طنطا مع وادي دجلة المقرر لها غدا الأربعاء 11 مارس الحالي ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز في السابعة والنصف ليلا بدلا من الثانية والنصف ظهرا بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية V A R نظرا لأماكن الكاميرات المحددة بستاد طنطا و التي تعترضها أشعة الشمس نهارا مما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.