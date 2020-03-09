أشرف حكيمي: هذا ما سأفعله حال رفض ريال مدريد عودتي

وصف الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي ريال مدريد بمنزله وتمنى العودة للنادي الملكي بعد انتهاء إعارته لبروسيا دورتموند الذي يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في فرنسا يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الفرنسي Téléfoot إن انتقاله إلى دورتموند على سبيل الإعارة كان أفضل قرار في حينه، لكنه يأمل في العودة لريال مدريد بعد نهاية إعارته الموسم الحالي.

وأضاف ”عندما أتوقف وأفكر، أدرك أنه كان أفضل قرار يمكن أن أتخذه، لأنني ألعب وأتطور في دورتموند، وهذا ما يجب أن أفعله. لقد صنعت 10 أهداف وسجلت 6 هذا الموسم الذي أعتبره أفضل مواسمي. لست مدافعا تقليديا لكني أشارك في الجانب الهجومي وأساعد الفريق دفاعا وهجوما وأرى نفسي كمدافع حديث“.

وفي سؤال بشأن علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان قال حكيمي: ”زيدان هو الرجل الذي أعطاني الفرصة والثقة باللعب على المستوى الاحترافي. أنا ممتن له لإيمانه بي وبالطريقة التي عاملني بها. سأكون دائما ممتنا له. ريال مدريد منزلي لقد استمتعت حقًا هناك ولعبت كثيرا من المباريات مع الفريق. إذا أراد النادي عودتي سأعود وإذا لم يكن الأمر كذلك، سأضطر إلى كتابة الفصل التالي في مسيرتي في نادٍ رائع آخر“.

وعن توقعاته لمباراة الإياب أمام سان جيرمان بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في ألمانيا قال الدولي المغربي: ”كانت مباراة صعبة للغاية، بالنظر إلى اللاعبين الذين لديهم (سان جيرمان). ولكن من خلال العمل معا، ومن خلال الدفاع والهجوم مع بعضنا بعضا نجحنا في الفوز سنخوض المباراة بثقة أكبر قليلا بينما نتطلع إلى التأهل. نحتاج إلى تقديم الأداء القوي نفسه هناك والدفاع جيدا واقتناص أي فرص نحصل عليها“.

وعن رأيه في زميله الجديد إيرلينغ هالاند قال حكيمي: ”لست مندهشا من أدائه وأهدافه. عندما يكون لديك مهاجم متعطش مثله فلن تشعر بالدهشة مما يقدمه إنه يعيش من أجل الأهداف. إن أهدافه تساعدنا حقًا ونأمل أن يستمر بالأداء نفسه لمدة طويلة، لأن ذلك سيكون جيدا لنا كفريق“.

وأضاف ”على المستوى الشخصي أتمنى مواصلة تقديم أداء جيد وتسجيل الأهداف والتطور كلاعب. على المستوى الجماعي، آمل أن نتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح على المدى القصير بالفوز على سان جيرمان والتأهل إلى دور الـ8 لدوري الأبطال، وعلى المدى الطويل محاولة الفوز بالدوري الألماني والذهاب إلى أبعد مدى ممكن في دوري أبطال أوروبا“