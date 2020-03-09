صحيفة: ريال مدريد يطارد نبيل فقير الذي أبهر بيريز

تألق الفرنسي نبيل فقير مرة أخرى في فوز ريال بيتيس على ريال مدريد 2/1 في الليغا أمس الأحد، ما دفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي للتفكير في التعاقد معه الصيف المقبل في إطار ”خطة تجديد“ يسعى لتطبيقها الموسم المقبل.

وفشل ريال مدريد في استغلال زخم الفوز بمباراة القمة في الجولة الماضية، وخسر على أرض ريال بيتيس ليهدي غريمه برشلونة صدارة الليغا.

وتجمد رصيد ريال عند 56 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، الذي فاز 1/0 على ريال سوسيداد يوم السبت الماضي ليستعيد القمة بعد أسبوع واحد من الخسارة 0/2 في سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن بيريز احتفل بعيد ميلاده الـ73 في مدينة إشبيلية؛ ليستمتع بنفسه بالقدرة الفنية الفائقة والموهبة الهائلة للدولي الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، والذي سيسعى النادي الملكي لضمه الصيف الحالي في إطار إعادة تشكيل قوة الفريق.

وانضم فقير إلى ريال بيتيس، المنافس في مدينة إشبيلية، الصيف الماضي قادما من ليون الفرنسي مقابل 19.75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات، ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة 4 مواسم مع بيتيس مع شرط جزائي أقل من 100 مليون يورو مع حصول ليون على 20٪ من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

مما لا شك فيه أن اسم فقير، الذي سجل 7 أهداف، سيكون أحد أبرز الأسماء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في حال تأهل بيتيس إلى إحدى بطولتي أوروبا.

وقال فقير بالفعل قبل أيام إنه وعائلته مندمجان تماما في مدريد منذ وصوله إلى إسبانيا، لكن تألقه سيجعل العديد من كبار أوروبا يسعون خلفه، وريال مدريد هو واحد من أولئك الذين وضعوه على جدول أعمالهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما لاحظ قادة ريال بيتيس ذلك خلال مباراة الأحد.

ويملك ريال مدريد بالإضافة للنقود العديد من اللاعبين الذين من الممكن أن ينضموا إلى ريال بيتيس مثل داني سيبالوس، خاصة في ظل السعي الشديد خلف فقير.

وكان فقير هدفا لليفربول الموسم قبل الماضي، لكن تراجع الألماني يورغن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي عن الصفقة بداعي تعرض لاعب وسط ليون السابق لإصابة.