ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف كريم بنزيما خلال مباراة ريال مدريد وريال بتيس (صورة)

فشل ريال مدريد في استغلال زخم الفوز بمباراة القمة في الجولة الماضية وخسر 2-1 في ضيافة ريال بيتيس ليهدي غريمه برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز كريم بنزيما هدفًا ليرفع رصيده إلى 13 هدفا خلف ليونيل ميسي قائد برشلونة صاحب الـ19 هدفا.

وتجمد رصيد ريال عند 56 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 1-صفر على ريال سوسيداد يوم السبت ليستعيد القمة بعد أسبوع واحد من الخسارة 2-صفر في برنابيو.

وتقدم بيتيس بهدف في الدقيقة 40 وسط ارتباك حيث كان يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين سيرجيو راموس ونبيل فقير لكن المدافع سيدني قابل الكرة بتسديدة هائلة في الشباك.

وتوقفت احتفالات اللاعب البرازيلي سريعا حيث ارتكب خطأ مارسيلو داخل منطقة الجزاء ونفذ كريم بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدفه الأول في سبع مباريات في كل المسابقات.

وأهدر خواكين قائد بيتيس فرصة سهلة في بداية الشوط الثاني لكن فريقه أشعل الأجواء في الاستاد الممتلئ بالمشجعين عندما استعاد التقدم عن طريق كريستيان تيو مهاجم برشلونة السابق في الدقيقة 82.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كاملًا: