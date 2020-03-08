أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يتأخر بثنائية (فيديو)

سجل سيدني دا سيلفا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال بيتيس مع ريال مدريد لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وجاء هدف سيدني دا سيلفا بتسديدة قوية في الدقيقة 40، فشل الحارس البلجيكي في صدها

وتعادل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 45+3.

مع حلول الدقيقة 80 نجح تيو في خطف الهدف الثاني لصالح ريال بتيس.

ويملك ريال مدريد 56 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وحال فوزه فإنه سيستعيد صدارة الليغا من برشلونة، حيث سيتقدم حينها النادي الملكي بنقطة عن النادي الكتالوني.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة الزحف نحو اللقب، بعدما تغلب 2/0 على برشلونة، الأحد الماضي في الكلاسيكو، على ملعب سانتياغو برنابيو.

في المقابل يملك ريال بيتيس 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب سانتياغو برنابيو.

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الدوري الاسباني : ريال بيتيس 1 × 1 ريال مدريد | هدف بنزيممممممما ????#RealBetisRealMadrid في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/RoJ1VSLVF1 pic.twitter.com/8r6EFK3w8L — HD (@HD78056956) March 8, 2020