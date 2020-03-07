بيكيه بعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد: سارابيا اعتذر لنا عن انفعالاته في الكلاسيكو.. والجميع متقبل ذلك

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عن كواليس أزمة اللاعبين مع إيدير سارابيا، مساعد المدير الفني كيكي سيتين، بعدما التقطته الكاميرات وهو يوبخ لاعبي البلوغرانا، خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وقال بيكيه عقب مواجهة ريال سوسيداد مساء السبت، في الدوري الإسباني: ”قضية سارابيا بالنسبة للاعبين أمر طبيعي جدا، تحدثنا في غرفة الملابس والجميع متقبل ذلك، اعتذر لنا وقلنا له بأنه أمر طبيعي ونحن نحب أن يكون هذا الحماس في دكة البدلاء“.

وكانت إحدى اللقطات قد أظهرت سارابيا موجها حديثه إلى بيكيه، خلال مجريات اللقاء، بقوله بانفعال شديد: ”بيكيه، أنت سيئ سيئ، التمريرات الطويلة لا جدوى منها“.

وكان سارابيا، بدوره قد رد على انفعاله الشديد خلال الكلاسيكو، قائلا: ”لن أتغير، سأستمر في عيش كرة القدم، بشكل مكثف، وبطريقتي الخاصة“.

وتابع: ”من الصحيح أنه يتعين علينا أن نكون قدوة للأطفال، ولكني سأواصل عملي بنفس الطريقة“.

وقد تطرق بيكيه للحديث عن مواجهة سوسيداد، موضحا: ”كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، عقب خسارة الكلاسيكو في البرنابيو، لأن سوسيداد يقدمون موسما استثنائيا، وبلغوا نهائي الكأس“.

وأضاف: ”كانت ركلة الجزاء صحيحة لنا، لأن الكرة لمست يد لاعب الخصم، وقبل المباراة كنا نتابع مباراة إشبيلية وأتلتيكو وحدث الأمر نفسه“.

وأردف: ”ريال سوسيداد قدموا مباراة جيدة، ويملكون لاعبين أصحاب جودة عالية للغاية، ويتعاملون بشكل جيد مع الكرة، وتسببوا في الكثير من المشاكل، لكن في النهاية سارت الأمور بشكل جيد“.

وأعاد الفوز برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطتين على ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس غدا الأحد.