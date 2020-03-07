جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ريال سوسيداد (صورة)

حقق نادي برشلونة انتصارا مهما بهدف دون رد، على ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليغا، في ملعب ”كامب نو“.

سجل هدف المباراة الوحيد، قائد برشلونة ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة، ليستعيد صدارة الليغا ”مؤقتا“، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 43 نقطة في المركز السادس.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 80، بسبب وجود لمسة يد على مدافع ريال سوسيداد روبن في منطقة الجزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء ميسي، وسدد بنجاح على يسار الحارس، ليمنح التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 81.

ومع الدقيقة الأخيرة، نجح جوردي ألبا في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، حيث تلقى تمريرة من أنسو فاتي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الفيديو.