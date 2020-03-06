على غرار يورغن كلوب.. كيكي سيتين مدرب برشلونة يتصدى لأسئلة عن كورونا

اتفق كيكي سيتين مدرب برشلونة مع نظيره في ليفربول يورغن كلوب في التأكيد على أن مدربي كرة القدم لا يجب أن يدلوا بآراء تتعلق بتأثير فيروس كورونا.

ونال كلوب إشادة واسعة بعد أن تعجب من توقعات مشاركة الأشخاص الذين لا يتمتعون بخلفية طبية في الحديث عن الأزمة الصحية التي حصدت أرواح أكثر من 3300 شخص وتسببت بتأجيل منافسات رياضية كبرى أو إقامتها دون جمهور.

وقال سيتين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“أعتقد أنه أعطى إجابة رائعة، وفي الواقع خصصت حياتي لكرة القدم وكذلك كلوب، ولا أعرف قيمة رأيي عندما لا أعرف أي شيء عن الوضع“.

وأضاف:“هناك الكثير من المختصين يمكنهم التحدث عن الأمر إذا أراد الناس معرفة كل شيء، لكنني لا أفهم هذه الأسئلة“.

ويستضيف فالنسيا منافسه أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، دون جماهير كما يلعب خيتافي ضد إنتر ميلان مرتين في غياب الجمهور، بينما لم يتأثر برشلونة بعد بالفيروس.

وحتى الآن ستقام مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال في موعدها. وقال سيتين إنه يتمنى اللعب في استاد ممتلئ بالجماهير لكنه سيتقبل قرار السلطات.

وتابع:“لعبت مرة في استاد دون جمهور، وكان الأمر محزنًا، لأن الحافز الذي تناله من الجمهور مهم جدًا، لكننا يجب أن نستمع لما تقوله السلطات“.

وسيلعب برشلونة ضد ضيفه ريال سوسيداد، غدًا السبت، في أول مباراة له منذ خسارة القمة أمام ريال مدريد 2-صفر، يوم الأحد الماضي، ليفقد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويجب على سيتين التعامل مع غياب لاعب الوسط أرتور ميلو لإصابته في الكاحل لينضم إلى عثمان ديمبلي، ولويس سواريز، وسيرجي روبرتو، المستبعدين من مواجهة سوسيداد.