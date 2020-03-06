قلق في نادي برشلونة من تعرض آرثر ميلو لانتكاسة

قالت صحيفة ”سبورت“ إن البرازيلي آرثر ميلو أثار القلق في تدريبات نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن ميلو غاب عن المران الذي قاده المدرب كيكي سيتين بسبب شعوره بآلام في الكاحل الأيمن.

وأكدت ”سبورت“ الكتالونية أن موقف إصابة ميلو لا يزال غامضا حتى الآن، حيث خضع للكشف على يد الجهاز الطبي لنادي برشلونة، إلا أن هناك قلقا كبيرا لدى الجهاز الفني من احتمالية غياب اللاعب البرازيلي الدولي عن صفوف الفريق.

وقرر كيكي سيتين استبعاد ميلو من قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسييداد المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب ”كامب نو“ في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ونقلت ”سبورت“ عن طبيب برشلونة رامون كوغات، قوله: ”يعاني ميلو من آلام في الكاحل الأيمن، وسيخضع للمزيد من الفحص لتحديد طبيعة الإصابة، والفترة التي سيغيب عن الملاعب بسببها“.

كما قال برشلونة في بيان: ”يعاني أرثر ميلو من إصابة في كاحله الأيمن يخضع للعلاج من طرف الدكتور رامون كوغات وتطور حالته ستحدد موعد عودته“.

من جانبه أكد سيتين أن أرثر ميلو سيكون خارج قائمة البارسا لمباراة ريال سوسييداد، إلا أنه لم يُفصح عن الفترة التي يمكن أن يغيبها اللاعب.

ووصفت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، غياب ميلو بأنه سيكون ”انتكاسة“ جديدة للعملاق الكتالوني، بعد عودته من إصابة سابقة، ودخوله التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليغا، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي انتصر في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي على البارسا بهدفين نظيفين.