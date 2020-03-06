كيكي سيتين يعتذر للاعبي نادي برشلونة عن تصرفات مساعده إيدر سارابيا في مباراة الكلاسيكو

أعلن كيكي سيتين مدرب برشلونة أنه اعتذر للاعبيه وكل من في النادي بعد تصرفات مساعده إيدر سارابيا خلال الخسارة 0/2 أمام ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

ولم يكن سارابيا معروفا إلى أن بث برنامج فاموس في التلفزيون الإسباني مشاهد لردود أفعاله خلال مباراة القمة ولجأ إلى قراءة الشفاه لتوضيح ما قاله عن اللاعبين.

وشوهد المدرب المساعد وهو ينتقد أنطوان غريزمان لإهداره واحدة من الفرص واستخدم لغة بذيئة للتعليق على أداء برشلونة خلال المباراة.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن اللقطات لم ترض جميع لاعبي برشلونة وقال سيتين إنه أبلغ مساعده أنه يجب عليه إعادة النظر في تصرفاته من على مقاعد البدلاء.

وأبلغ سيتين صحيفة ”البيروديكو“ الإسبانية ”اعتذرنا للجميع فلا يمكننا التصرف بهذا الشكل. لا نود مشاهدة مثل هذه الأمور وارتكبنا خطأ وسنحاول تفادي تكرار ذلك مرة أخرى“.

وأضاف ”هذا الوضع أثر عليّ كثيرا لأنني قلق بشأن صورة النادي. نحن بحاجة لحماية هذه الصورة لأنه يمكن انتقادنا لتغييراتنا وأسلوب اللعب لكن ليس بسبب تصرفاتنا“.

وبدأ سارابيا البالغ من العمر 39 عاما العمل مع سيتين في 2015 وذهب معه إلى ريال سوسيداد بعد ذلك بعامين ثم إلى برشلونة في يناير كانون الثاني عندما تولى المدرب البالغ من العمر 61 عاما المسؤولية عقب إقالة إرنستو فالفيردي.

وأشار المدرب إلى أن شخصية سارابيا كانت نقطة قوة في المعتاد لكنه شدد أنه بحاجة للعمل على الصورة التي يظهرها عن نفسه خلال المباريات.

وقال سيتين: ”صحيح أنه يجب فهم تصرفات الناس في لحظة معينة فنحن لسنا مثل بعضنا البعض. إيدر يملك طباعا رائعة وساعدنا بشكل مذهل في العديد من المواقف. لكن عليه تعلم التحكم في نفسه“.

وتابع ”إنه يحاول فعل ذلك ويحاول التحسن في هذا الأمر لأننا تعرضنا لهذه المواقف من قبل. أصبحت نادرة لكنها أمور لا نود مشاهدتها“.