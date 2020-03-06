ريال مدريد يستعد لمشروع المستقبل ويبحث عن بديلي راموس وبنزيما (صورة)

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في الإعداد للمستقبل بصورة عملية، في ظل وجود ما لا يقل عن 7 لاعبين أساسيين في صفوف الميرنغي ممن تخطوا الـ30 عاما.

وبحسب صحيفة ”أس“ الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترغب في إيجاد البدائل القادرة على سد الفراغ في صفوف الميرنغي خلال المستقبل القريب، مع تقدّم أعمار عدد كبير من لاعبي النادي الملكي، وعلى رأسهم: القائد سيرجيو راموس (33 عاما)، الكرواتي لوكا مودريتش (34 عاما)، الفرنسي كريم بنزيما (32 عاما)، البرازيلي مارسيلو (31 عاما)، ومعهم الويلزي غاريث بيل، والألماني توني كروس، وناتشو، وجميعهم بلغوا الثلاثين.

وقالت ”أس“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن مسؤولي ريال مدريد يرون أن هناك مشروعا مستقبليا يتعين البدء في بنائه من الآن، وسيكون اللاعبون الشباب ركيزته الأساسية.

وأشارت إلى أن المغربي أشرف حكيمي (21 عاما) سيكون لاعبا مميزا لريال مدريد في المستقبل، خاصة بعد تألقه مع ناديه المعار إليه حاليا بروسيا دورتموند الألماني، ومن المقرر عودته بنهاية الموسم الحالي إلى الميرنغي، ليدعم الجبهة اليمنى التي يقودها داني كارفاخال.

وتابعت بقولها: ”الفرنسي فيرلاند ميندي سيكون هو اللاعب الأساسي بالجبهة اليسرى لريال مدريد على حساب مارسيلو، وهو ما يحدث بالفعل خلال الموسم الحالي، بعد أن أثبت ميندي وجوده رفقة الفريق، وهناك أيضا النرويجي مارتن أوديغارد، المعار إلى ريال سوسيداد“.

ووضعت الصحيفة المدريدية تصورا لتشكيل ريال مدريد مستقبلا، مع وجود مركزين شاغرين، في قبل الدفاع بدلا من راموس، ورأس الحربة بدلا من كريم بنزيما، وظهر في التشكيل كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويجي إيرلينغ هالاند سيكون أبرز المرشحين لخلافة بنزيما في مركز رأس الحربة الصريح رقم 9.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: أشرف حكيمي، فاران، ”بديل راموس“، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، أوديغارد.

الهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي، و“بديل بنزيما“

ويتصدر ريال مدريد حاليا الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن برشلونة، قبل 12 جولة على نهاية المسابقة، وينتظر مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد، بعد الخسارة ذهابا 1/2 على ملعب سانتياغو برنابيو.