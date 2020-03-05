نبأ سار خلال تدريبات ريال مدريد

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الخميس، نبأ سارًا بمشاركة إيسكو، ضمن استعدادات النادي الملكي لمواجهة ريال بيتيس، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وعاد إيسكو للتدريبات بعدما غاب عنها، أمس الأربعاء، وحينها اكتفى بعمل فردي في صالة الألعاب الرياضية، بعدما شارك في 79 دقيقة أمام برشلونة في الكلاسيكو، الأحد الماضي، والذي فاز فيه ريال مديد 2/0.

وشارك إيسكو، البالغ من العمر 27 عامًا، في 23 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، سجل فيها 3 أهداف.

وغاب عن تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس، الثنائي الإسباني ماركو أسينسيو، والبلجيكي إدين هازارد؛ للإصابة، حيث خضع الأخير لعملية جراحية في الكاحل في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين واصل أسينسيو تعافيه من إصابته في الركبة.

في سياق متصل، نشر ريال مدريد بيانا على موقعه على الإنترنت بشأن لاعبه إدين هازارد وقال: ”لاعبنا إدين هازارد، خضع بنجاح لعملية جراحية في دالاس اليوم.. وكان الإشراف على هذه العملية من الخدمات الطبية للنادي، وسيبقى اللاعب تحت الملاحظة حتى يبدأ عملية التعافي“.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب هازارد، لكن من المتوقع أن يمتد لشهرين إلى 3 أشهر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 56 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

ويلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس، يوم الأحد، ثم مع إيبار،الجمعة، وبعدها مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، ثم مع فالنسيا فريال سوسيداد في الليغا.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو سيشارك أساسًا في مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي بجوار رافائيل فاران، لتعويض غياب الموقوف سيرجيو راموس، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ونال راموس البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي 2/1.

وأوضحت الصحيفة أن مهمة ميليتاو في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي ستكون في غاية الصعوبة، لكنها ستكون كذلك فرصة ذهبية للاعب البرازيلي لإظهار جاهزيته للمشاركة في أي وقت.

وتعاقد ريال مدريد مع ميليتاو الصيف الماضي من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.