برشلونة أم ريال مدريد؟.. والد هالاند يفتح الباب أمام انتقاله إلى الدوري الإسباني

لا يزال النجم النرويجي أرينغ هالاند، مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم.

وتألق هالاند، 19 عاما، مع ناديه السابق رد بول سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكاد هذا الفريق الصاعد يطيح بحامل اللقب ليفربول الإنجليزي، لولا خبرة الريدز في المباراة الأخيرة بينهما بدوري المجموعات، التي حسمت اللقاء بهدفين نظيفين.

وانتقل هالاند في يناير الماضي إلى بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو، ليواصل رحلة التألق في الدوري الألماني، بوندزليغا، ودوري الأبطال أيضا.

وأحرز هالاند 40 هدفا، وصنع 8 أخرى في 31 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ويملك هالاند شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، يمكن تفعيله في يونيو 2021.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يريد الحصول على خدمات هالاند لحل أزمته الهجومية، حيث ينتهي عقد الفرنسي كريم بنزيما مع الميرينغي في صيف 2021، ولم ينجح الصربي لوكا يوفيتش في إثبات وجوده رفقة الفريق في موسمه الأول، بعد انتقاله من انتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن ”آلف انغ“ والد هالاند أدلى بتصريحات كشف من خلالها الوجهة المحتملة للمهاجم النرويجي الشاب مستقبلا، حال رحيله عن بروسيا دورتموند، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2024، مع إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بعد عام و3 أشهر من الآن.

ونقلت عن والد هالاند قوله: ”هناك تقارير ربطت بين هالاند و100 نادٍ على مستوى العالم“.

وتابع بقوله: ”ولكن الأمر المؤكد أن كرة القدم الإسبانية ستكون جيدة للغاية بالنسبة لهالاند، هناك بالطبع أندية عملاقة يمكن أن تكون وجهة لابني في الفترة المقبلة، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في عالم كرة القدم في نهاية المطاف“.

وراقب نادي برشلونة المهاجم النرويجي الشاب طويلا، إلا أن التقرير الفني النهائي حول اللاعب أكد أنه يتمتع بإمكانات تهديفية رائعة، إلا أن طريقة أدائه لا تناسب أسلوب البلوغرانا، لأنه يفتقد الجماعية التي يعتمد عليها البارسا.