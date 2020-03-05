رئيس برشلونة يتخذ إجراء رسميا لكشف المسؤولين عن فضيحة ”13 ventures“

كشفت صحيفة ”سبورت“ عن الخطوات التي اتخذها جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة للتصدي لمشكلة شركة “ 13 ventures “ والتي فجرتها “ كادينا سير “ إذ كشفت عن مهاجمة الشركة لمعارضي الرئيس وعدة لاعبين سابقين، ولاعبين حاليين، وهما ميسي وبيكيه على المواقع الاجتماعية بواسطة حسابات وصفحات أحدثت من طرف الشركة.

وحسب الصحيفة فرئيس النادي قرر بشكل شخصي تحمل المسؤولية والتصرف بشكل فردي وقبل اجتماع مجلس الإدارة ودون ضغوط نهائيا حيث تعاقد مع شركة للتدقيق في داخل برشلونة وأخبر الأعضاء خلال حفل عشاء أقامه لهم قبل الاجتماع.

كما اجتمع برفقة أوسكار كرو مع جوم ماسفير مدير مكتب الرئاسة وقبل اقتراحه بمغادرة منصبه أثناء فترة الفحص والتدقيق التي تقوم بها الشركة.

وأخبر بارتوميو جميع المكاتب بفتح المجال لشركة “ Pricewaterhouse “ البريطانية وذلك لمراجعة كل ملفات التعاقدات في مكاتب أوسكار كرو وجوم ماسفير.

وتحرك بارتوميو حسب الصحيفة لتجنب أي ضغوط من أعضاء مجلس الإدارة وحتى لا يكون في موقع ضعف أمامهم خلال الاجتماع وقرر الإمساك بكل الأمور في يده ليكون صاحب القرار الأخير.

وينتظر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حسب “ سبورت “ نتائج التدقيق الداخلي الذي تقوم به الشركة البريطانية للإعلان رسميا عن المسؤولين عن الفضيحة التي هزت الفريق ومعاقبتهم إن كان ذلك ضروريا.

وستسلم الشركة البريطانية نتائج المراجعة الداخلية للحسابات والعقود في غضون 3 أسابيع مقبلة.