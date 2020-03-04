ما تأثير ميسي على قرار محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة؟

اهتمت صحيفة ”ميرور“ البريطانية بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في ظل عدة تقارير تحدثت عن اهتمام برشلونة وريال مدريد في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن الفريقين الإسبانيين الأشهر في العالم لا يمران بفترة جيدة وفقدا سيطرتهما على القارة الأوروبية في السنة الماضية والتي شهدت سيطرة إنجليزية على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بتأهل 4 فرق للنهائي وفوز ليفربول وتشيلسي باللقبين.

وأكد الصحيفة أن المصري محمد صلاح قد يكون حلا لبرشلونة بعد نهاية حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تقدم في العمر ولم يعد قادرا على قيادة الفريق للقمة.

لكن الصحيفة تحدثت عن تأثير رحيل ميسي عن برشلونة والذي سيفقد الفريق الإسباني فرصة التنافس على الألقاب الكبيرة وهو ما يجعل المصري محمد صلاح يفكر في البقاء في مكانه لكون ليفربول حاليا والفرق الإنجليزية أفضل قاريا.

وحسب النجم الإنجليزي السابق ستيف ماكمانامان والذي يعرف الفريقين الإسبانيين جيدا لكونه لعب لفترة مهمة في ريال مدريد فتقدم ميسي في العمر سيكون له تأثير على توقيع برشلونة مع محمد صلاح.

وقال النجم الإنجليزي السابق حول القطبين ريال مدريد وبرشلونة وحظوظهما في سوق الانتقالات والفوز بالألقاب: “ فيما يتعلق بكل هذه الأخبار حول ريال مدريد وبرشلونة، أعتقد أن كل اللاعبين الكبار ارتبطوا بالانتقال لهما لكونهما كانا أفضل فريقين في العالم، لكن حاليا أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأضاف حول مستقبل محمد صلاح بقوله: “ لأكون صريحا أرى أن مستقبله في ليفربول ”

وتحدث ماكمانامان عن سبب تفضيل اللاعبين للقطبين في إسبانيا: “ خلال 4 أو 5 سنوات كان الجميع يردد ريال مدريد وريال مدريد وريال مدريد وبرشلونة لكونهما فازا بعدة ألقاب وكان برشلونة يفوز بدوري الأبطال كل سنتين“.

وأضاف قائلا: “ أفضل الفرق هم حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا أرى سببا لرحيل محمد صلاح نحو الدوري الإسباني في الوقت الحالي“.

وأكد نجم ريال مدريد السابق والمتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين رفقة ريال مدريد أن الفريقين الإسبانيين سيفقدان عدة لاعبين في المستقبل القريب لتقدمهم في السن كسيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتش وليونيل ميسي مما يضعف قدرتهما على التنافس على الألقاب الكبرى.

وأضاف متحدثا عن الحلول الممكنة للفريقين: “ قد يعود الفريقان للقمة في حال ريال مدريد تعاقد مع 4 أو 5 لاعبين كبار، وإن لم يفعل ذلك سيكتفي بلعب دور ثان خلف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتحدث عن برشلونة قائلا: “ بالنسبة لبرشلونة ميسي يتقدم في السن وسيفتقده في المستقبل القريب .“

وأضاف: “ نعيش حاليا فترة تراجع ريال مدريد وبرشلونة وهناك فترة انتقالية، ومن وجهة نظري فمستقبل نجوم كرة القدم هو في الدوري الإنجليزي الممتاز“.