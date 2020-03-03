ريال مدريد يراقب انهيار العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان.. ويضع خطة الصفقة المنتظرة

كشفت صحيفة ”ليكيب“ طبيعة العلاقة بين إدارة وجماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم كيليان مبابي، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

ويضع مسؤولو ريال مدريد التعاقد مع مبابي بوصفه أولوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أو بحد أقصى في صيف 2021، في ظل نهاية عقد اللاعب الشاب مع باريس سان جيرمان في منتصف عام 2022.

وقالت ”ليكيب“ في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: إن العلاقة بين مبابي وجماهير وإدارة باريس سان جيرمان وصلت إلى مرحلة الانهيار التام، في أعقاب الهجوم الذي شنّته الجماهير على مبابي خلال لقاء سان جيرمان وبوردو الأخير في الدوري الفرنسي، ليغ 1.

ورفعت الجماهير لافتة تتهم فيها مبابي بأنه ”يخشى الفوز مع الفريق“، وهو ما دفع اللاعب إلى الردّ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، متسائلاً: ”الخوف من الفوز؟“، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين مبابي والجماهير الباريسية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وجّهت اتهامات إلى مبابي بأنه لم يعد يضع الفريق على قمة أولوياته، وأنه يفكر في كيفية الرحيل عن النادي إلى ريال مدريد.

وتابعت بقولها: ”تراقب إدارة ريال مدريد موقف مبابي في باريس سان جيرمان، وهناك اتصالات بدأت بالفعل بين مسؤولي الميرينغي وعلى رأسهم رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومديري أعمال اللاعب لبحث موقفه النهائي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن تلك الاتصالات تتم خلف الكواليس لأن بيريز لا يريد أي توتر في العلاقات الجيدة للغاية بين الريال وباريس سان جيرمان“.

ومضت ”ليكيب“ تقول: ”خطة ريال مدريد تقوم على متابعة موقف مبابي، وضمه رسمياً في صيف 2021 مقابل 100 مليون يورو، حيث تريد إدارة النادي الملكي استغلال نهاية عقد اللاعب في يونيو 2022 في الضغط على إدارة الـ“بي إس جي“ فيما يتعلق بالقيمة المالية للصفقة، في الوقت الذي عرضت فيه إدارة الميرينغي راتباً سنوياً يبلغ 50 مليون يورو على مبابي“.