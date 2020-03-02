الدوري الإسباني.. ريال مدريد يشعل صراع اللقب مع برشلونة.. ولوبتيغي تحت الضغط

فاز ريال مدريد 2/0 على برشلونة ليبقي الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قائما فيما قفز إشبيلية إلى المركز الثالث بتغلبه3/2 على أوساسونا.

وفرط برشلونة في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري بفارق 5 نقاط عندما خسر أمس الأحد باستاد سانتياغو برنابيو لينتزع فريق المدرب زين الدين زيدان الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وأهدر الفريق الكتالوني 3 فرص في الشوط الأول فيما سيطر ريال مدريد على المباراة بعد الاستراحة وحقق الفوز بفضل هدفي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

ولم يكن الفريقان في حالة جيدة لكن هذه المواجهة المتواضعة رغم إثارتها أثبتت ذلك. وارتكب الفريقان أخطاء بالجملة ليتأكد أنهما لم يعودا أفضل فريقين في أوروبا.

لكن الصراع المحلي المثير سيستمر.

لوبتيغي ما زال تحت الضغط

ويحتل إشبيلية المركز الثالث بعد الفوز المثير على أوساسونا أمس الأحد لكن مدربه جولين لوبتيغي ما زال تحت الضغط.

وطالبت الجماهير بإقالته بعد التأهل الصعب أمام كلوج الروماني إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي، وصُعقت جماهير إشبيلية عندما فرط الفريق في تقدمه بهدفين أمام أوساسونا الذي كان يلعب بـ10 لاعبين.

وأنقذ يوسف النصيري مدربه الإسباني عندما هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، وما زال هناك شعور أن أي نتائج سلبية أخرى ربما تنهي فترة مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق مع إشبيلية.

وتتوقف آمال أتلتيك بلباو هذا الموسم على الفوز بكأس ملك إسبانيا.

ويحل الفريق ضيفا على غرناطة يوم الخميس بعد الفوز 1/0 في ذهاب دور نصف النهائي.

وأوقف الفريق انهياره في الدوري عندما انتصر 1/0 على فياريال ليضع حدا لغيابه عن الفوز في 10 مباريات متتالية.

وقفز أتلتيك بلباو إلى المركز العاشر متقدما بفارق 12 نقطة على منطقة الهبوط قبل 12 جولة من النهاية وهو ما يعني أن الفريق يستطيع تحويل تركيزه إلى كأس الملك.

وكانت الجماهير متسامحة إذ إن الفوز بلقب الكأس لأول مرة منذ 1984 أولوية لها.