آس: رحلة عودة برشلونة إلى كتالونيا كانت أشبه بـ“جنازة حقيقية“

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، اليوم الإثنين، إن رحلة عودة نادي برشلونة من مدريد إلى كتالونيا، كانت أشبه بالجنازة الحقيقية، عقب خسارة النادي الكتالوني 0/2 أمام مضيفه ريال مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك في النصف الأول من المباراة قبل أن ينهي ريال مدريد على برشلونة بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور في الدقيقة 71، وماريانو دياز في الدقيقة 90+2، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، حيث أعاد الفوز النادي الملكي لصدارة الليغا، في حين تراجع برشلونة ثانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال رحلة لاعبي برشلونة إلى كتالونيا، فجرا كان اللاعبون مشوشين ولم يتحدث أي شخص خلال الرحلة، وأشارت إلى أنه حتى رئيس النادي جوسيب ماريا بارتيميو لم يكن قادرا على الحد من الإحباط الذي سيطر على الجميع.

وأضافت ”أس“ ”قادة برشلونة الأربعة، وهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتش وسيرجي روبيرتو، لا يثقون في بارتيميو بعد قضية شركة شبكات التواصل الاجتماعي“.

وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد فإن كيكي سيتين مدرب برشلونة هنأ لاعبيه عقب المباراة لأنهم قدموا كل شيء على أرض الملعب وحاول رفع معنويات اللاعبين بخطاب صغير.

وواصلت الصحيفة ”رغم أنه هناك 36 نقطة مُتبقية إلا أن لاعبي برشلونة يدركون أنهم قرّبوا بشكل كبير لقب الدوري الإسباني من ريال مدريد“.

وتلقى برشلونة 5 خسائر الموسم الحالي وجميعها خارج ملعبه كامب نو، ويبتعد النادي الكتالوني بنقطة عن ريال مدريد، حيث يملك النادي الملكي 56 نقطة، مقابل 55 لبرشلونة.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال سوسيداد يوم السبت، ويسعى لمداواة جراحه، ثم يرحل لمواجهة ريال مايوركا، وبعدها يستضيف نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.