عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”البرنابيو كان مجنونا“.. و“برشلونة يغفر“.. وغوارديولا يحذر المنافسين (صور)

شكل فوز ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة وعودته للصدارة، وتأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ونتائج لقاءات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وفوز مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين، والجدل الدائر بشأن تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي برشلونة 2-0 وكتبت: ”البرنابيو كان مجنونا“.

كما تحدثت عن صراع مراكز دوري الأبطال في الدوري الإسباني بين مجموعة من الفرق بعد نتائج الجولة 26، وكتبت: ”المعركة تشتعل من أجل التأهل لدوري الأبطال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني وفقدانه الصدارة، وكتبت: ”الكلاسيكو للأسف“.

كما تحدثت عن تعادل إسبانيول برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كان الأتلتيكو تقريبا منهزما“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، وكتبت: ”لقب جديد لبيب غوارديولا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 2-0 وتخليه عن الصدارة وإهداره عدة فرص في الشوط الأول، وكتبت: ”برشلونة يغفر“.

كما تحدثت عن تعادل إسبانيول برشلونة وأتلتيكو مدريد وحصول كل فريق على نقطة لم تخدم مصالحه.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على برشلونة 2-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني واستعادته الصدارة، وكتبت: ”بالقلب“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وإسبانيول 1-1.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على سانت إيتيان في الديربي بإطار الدوري الفرنسي، وكتبت: ”إنها تقترب لأولمبيك ليون“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة، وكتبت: ”زيدان يتنفس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل الذي خلفه تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب فيروس كورونا والشكوك التي أثارتها تصريحات ماروتا، المدير الرياضي للإنتر والسابق للسيدة العجوز، وكتبت: ”اندلعت“.

كما تحدثت عن فوز روما أمام كالياري والفوز الكبير لأتلانتا على ليتشي، وكتبت: ”عرض لأتلانتا أمام ليتشي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، بشأن تأجيل القمة بين الفريقين بسبب فيروس كورونا والجدل الدائر عن اللقاء، والشكوك التي طرحها وكتبت: ”يوفنتوس: ماروتا فقط أنت“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الأندية السعودية، وكتبت: ”الهلال يحذر لاعبيه من السفر“، و“الصحة: التجمعات الرياضية لا تدعو للاحترازية“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت: ”الغضب يجتاح الشباب“، و“كاريلي يستهدف البيئة“، و“رفض طلب الاتفاق“، و“بهكلي يرفض الضغوطات“، و“القروني يبدأ الإنقاذ“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تتويج مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين على حساب أستون فيلا، وكتبت: ”السيتي يتوج بطلا لكأس الرابطة للمرة الثالثة تواليا“.

كما تحدثت عن خسارة ليفربول أمام واتفورد وفقدانه فرصة اللقب دون هزيمة، وكتبت: ”واتفورد يحفظ تاريخ فينغر وكبرياء بيب“.

كما اهتمت بحصاد دوري الخليج العربي من خلال عدة إحصائيات.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على فوز الوداد أمام النجم الساحلي والرجاء على مازيمبي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتبت: ”إنها رؤوس من ذهب“.

كما تحدثت عن فوز حسنية أغادير على النصر الليبي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكتبت: ”الحسنية خمسة وخميس“.

كما اهتمت بتألق يوسف النصيري رفقة إشبيلية، وكتبت: ”النصيري أصبح دواء إشبيلية“.

الصحف البريطانية

تايمز

تطرقت الصحيفة للحديث عن تتويج مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين على حساب أستون فيلا، وعنونت: ”غوارديولا: اللاعبون التاريخيون“، بيب يحذر المنافسين من أنهم سيعانون للوصول لذات المستوى الذي حققه فريق السيتي الخاص به.

ستار

أيضا ركزت الصحيفة على تتويج مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين على حساب أستون فيلا، وعنونت: ”الأبطال“، غوارديولا يحتفل بعد فوز فريقه على أستون فيلا.