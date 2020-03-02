مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.. كورتوا يتصدر الأرقام المميزة في كلاسيكو الأرض

أصبح مصير لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، في أيدي لاعبي نادي ريال مدريد، بعد الفوز الثمين الذي تحقق، مساء أمس الأحد، على برشلونة بهدفين نظيفين، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

واستعاد ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وذلك قبل 12 أسبوعا على نهاية المسابقة، التي يبدو أنها لن تُحسم إلا في المرحلة الأخيرة.

ويعود الفضل في الفوز الذي حققه ريال مدريد على برشلونة في المقام الأول إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرمى الميرينغي من 3 فرص هائلة، منها اثنتان في الشوط الأول عن طريق البرازيلي آرتور، والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، كما تألق في الفرصة ثالثة أمام الدنماركي برايثوايت قبل دقائق قليلة من هدف تقدم الريال الذي أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة العديد من الأرقام المميزة، والتي كان بطلها كورتوا، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين أمام البارسا هذا الموسم، إذ انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ”كامب نو“ بالتعادل السلبي.

1 – Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها ريال مدريد من مواجهتي برشلونة دون أن تهتز شباكه، وذلك منذ موسم 1974- 1975، عندما انتصر ريال مدريد على أرضه بهدف نظيف، وتعادل سلبيا في كتالونيا.

وأنهى كورتوا أيضا سجل برشلونة التهديفي على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، إذ سبق للاعبي البلوغرانا هز شباك الميرينغي في آخر 12 مباراة بمدريد، إلا أن الحارس البلجيكي الدولي حافظ على نظافة شباكه في الزيارة الثالثة عشرة.

ورفع كورتوا -أيضا- عدد المباريات التي لم تهتز فيها شباكه إلى 15 مباراة من 31 لقاء شارك فيها برفقة الملكي هذا الموسم.

وأصبح البرازيلي فينسيوس جونيور أصغر لاعب يسجّل في مباريات الكلاسيكو خلال القرن الحادي والعشرين، 19 عاما و233 يوما، متفوقا على ميسي الذي كان يحمل هذا الرقم بهدفه في مرمى الريال عام 2007، عندما كان عمره 19 عاما و259 يوما.

كما تفوق ريال مدريد على برشلونة في إجمالي المواجهات المباشرة، إذ حقق الريال الفوز في 73 مباراة مقابل 72 لصالح البلوغرانا.