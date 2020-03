مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.. كورتوا يتصدر الأرقام المميزة في كلاسيكو الأرض

أصبح مصير لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، في أيدي لاعبي نادي ريال مدريد، بعد الفوز الثمين الذي تحقق، مساء أمس الأحد، على برشلونة بهدفين نظيفين، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

واستعاد ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وذلك قبل 12 أسبوعا على نهاية المسابقة، التي يبدو أنها لن تُحسم إلا في المرحلة الأخيرة.

ويعود الفضل في الفوز الذي حققه ريال مدريد على برشلونة في المقام الأول إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرمى الميرينغي من 3 فرص هائلة، منها اثنتان في الشوط الأول عن طريق البرازيلي آرتور، والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، كما تألق في الفرصة ثالثة أمام الدنماركي برايثوايت قبل دقائق قليلة من هدف تقدم الريال الذي أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة العديد من الأرقام المميزة، والتي كان بطلها كورتوا، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين أمام البارسا هذا الموسم، إذ انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ”كامب نو“ بالتعادل السلبي.

1 – Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR

— OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020