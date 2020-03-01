الدوري الإنجليزي الممتاز.. دي خيا وبيكفورد يستعرضان الحياة الحقيقية لحارس المرمى‎

اختبر ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وجوردان بيكفورد نظيره في إيفرتون، مشاعر متناقضة بعد أن تسببا بهدفين خلال التعادل 1/1 في استاد غوديسون بارك بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، قبل تألقهما بالتصدي بشكل رائع لفرص خطيرة.

ومنح دي خيا هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة الثالثة بعد أن أخطأ في التسديد عندما اقترب منه دومينيك كالفرت-لوين لتصطدم الكرة بالمهاجم وتتجه نحو المرمى الخالي.

وتعادل مانشستر يونايتد بتسديدة بعيدة المدى من برونو فرنانديز أخفق بيكفورد في التعامل معها لسوء التمركز.

ورغم ذلك تصدى الحارسان لفرص مؤثرة، خاصة بيكفورد الذي قام بإنقاذ مزدوج في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إنه لن يتحدث مع بيكفورد عن الخطأ، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يمر الحراس بلحظات صعود وهبوط.

وأضاف:“لعب بشكل جيد، ولن أحكم عليه بشكل فردي، وحاول بذل أقصى جهد، وأحيانًا يكون جيدًا وفي أحيان أخرى ربما يمكنه الظهور بشكل أفضل، لكن هذه هي حياة حارس المرمى“.

وكان دي خيا حاسمًا في بقية المباراة، وتصدى لفرصة خطيرة من جيلفي سيغوردسون قبل الهدف المثير للجدل لإيفرتون الذي ألغي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن الخطأ جعل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يواجه أسئلة بشأن إمكانية دخول دي خيا في منافسة على مركزه في الموسم المقبل مع دين هندرسون الذي يخوض موسمًا ممتازًا مع شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة.

وأجاب سولشاير:“نريد أفضل تشكيلة ممكنة، دين لاعبنا ويمر بفترة جيدة حقًا، وعندما سيعود سيقاتل من أجل اللعب، لكن ديفيد أظهر رد فعل من خلال طريقة تصديه لتسديدة سيغوردسون في النهاية“.

وأضاف:“بالنسبة لي ديفيد أفضل حارس في العالم، ونريد تشكيلة مليئة بالكفاءات والمنافسة، وإذا أردنا الوصول للقمة نحتاج لنقاط قوة في كل المراكز.

وأكمل:“تجاوز ديفيد فترة صعبة في الموسم الماضي، لكنه يخوض موسمًا جيدًا جدًا الآن وأثق فيه تمامًا“.