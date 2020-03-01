ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات الأحد (صورة)

تعادل إيفرتون 1/1 مع ضيفه مانشستر يونايتد في استاد غوديسون بارك، وحق وولرهامبتون فوزا دراميا على مضيفه توتنهام ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة الثالثة بعد خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد حيث سدد كرة لكنها اصطدمت بدومينيك كالفرت-لوين لتسكن شباك الزوار.

وتعادل الوافد الجديد، البرتغالي برونو فرنانديز، لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وسجل كالفرت-لوين من كرة اصطدمت بالمدافع هاري ماغواير حيث مرت الكرة من أمام سيغوردسون الذي كان جالسا على الأرض لتتجه نحو الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

ومنح ستيفن برجفاين التقدم لتوتنهام بهدف في الدقيقة 13 بعدما تابع كرة مرتدة من ديلي آلي، في حين رد وولفرهامبتون بعد 14 دقيقة عن طريق الأيرلندي الدولي مات دوهرتي الذي استغل ارتباكا في دفاع أصحاب الأرض.

وأعاد سيرج أورييه التقدم لتوتنهام قبل الاستراحة مباشرة وبالتحديد في الدقيقة 45، لكن ديوغو غوتا أدرك التعادل مجددا لوولفرهامبتون بتسديدة في الدقيقة 57.

ومرر غوتا الكرة إلى خيمنيز الذي توغل بالكرة داخل المنطقة بمهارة قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات الأحد:

1. ليفربول، 79 نقطة من 28 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 57 نقطة من 27 مباراة.

3. ليستر سيتي، 50 نقطة من 28 مباراة.

4. تشيلسي، 45 نقطة من 28 مباراة.

5. مانشستر يونايتد، 42 نقطة من 28 مباراة.

6. ولفرهامبتون، 42 نقطة من 28 مباراة.

7. توتنهام، 40 نقطة من 28 مباراة.

8. شيفيلد، 40 نقطة من 28 مباراة.

وفي أبرز مباريات الجولة المقبلة يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، وليفربول مع بورنموث، وآرسنال مع ويستهام، وتوتنهام مع بيرنلي، وتشيلسي مع إيفرتون، وليستر سيتي مع أستون فيلا.