بسبب إلغاء هدف.. مشادة بين أنشيلوتي وحكم مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد تنتهي بطرده (فيديو)

دخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في مشادة مع الحكم كريس كافانا، الذي أدار مباراة فريقه إيفرتون مع ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب غوديسون بارك.

وبعد نهاية المباراة، توجه أنشيلوتي للحكم كريس كافانا الذي لم يتردد في طرد المدرب الإيطالي، الذي يعرف عنه الهدوء الشديد، وبعدها ابتعد أنشيلوتي بهدوء عن الحكام.

وألغى الحكم كريس كافانا هدفا لإيفرتون في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

وهز دومينيك كالفيرت ليوين شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة، بعدما اصطدمت به تسديدة الحارس دافيد دي خيا، في حين تعادل البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 42 نقطة، وظل في المركز الخامس مع وولفرهامبتون، في حين رفع التعادل رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز العاشر، مع آرسنال الذي لعب مباراة أقل.