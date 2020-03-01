إيفرتون يجبر مانشستر يونايتد على التعادل وخسارة درامية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أجبر إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد على التعادل 1/1، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب غوديسون بارك، في حين خسر توتنهام 2/3 أمام وولفرهامبتون.

وافتتح دومينيك كالفيرت ليوين التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة، بعدما اصطدمت به تسديدة الحارس دافيد دي خيا وتحولت إلى الشباك، قبل أن يتعادل البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 31 لمانشستر يونايتد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وهذا التعادل التاسع لمانشستر يونايتد في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في حين فاز 11 مرة، وخسر 8 مرات، ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة، وظل في المركز الخامس مع وولفرهامبتون.

في حين رفع التعادل رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز العاشر، مع آرسنال الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي يوم الخميس في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وبعدها مع لاسك لينز النمساوي في ذهاب وإياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، وبينهما يلعب مع توتنهام في البريميرليغ

وفي مباراة ثانية خسر توتنهام 2/3 أمام وولفرهامبتون في مباراة درامية.

ووضع الشاب ستيفن بيرغوين توتنهام في المقدمة بهدف في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل مات دوهيرتي للفريق الضيف.

ووتقدم توتنهام مجددا وهذه المرة عن طريق سيرج أورييه بهدف في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول على تقدم السبيرز 2/1.

لكن وولفرهامبتون سجل هدفين بتوقيع دييغو غوتا في الدقيقة 57، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 73.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 42 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس مع مانشستر يونايتد، في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز السابع.

ايفرتون 1 × 0 مانشستر يونايتد | هددددددددددددددددددف كاليفرت .. دي خيا !!! ????????#EVEMUN

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/dTBNlVUFic — ???? (@goal6060) March 1, 2020