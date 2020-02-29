مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. الحارس تير شتيغن عقدة ”الميرينغي“ في كلاسيكو الأرض

تتوجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“، مساء غدٍ الأحد، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الليغا الإسبانية.

ويدخل الفريقان هذا اللقاء بصفوف مدججة بالنجوم وأصحاب الخبرات، على أمل حسم اللقاء الذي قد يلعب دورًا حاسمًا في مشوار التتويج بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

ويعد الألماني مارك تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة، أحد أهم أسلحة البلوغرانا في مواجهة الفريق الملكي.

رقم مبهر

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن تير شيتغن هو أحد أهم أعمدة فريق برشلونة، خاصة أنه يمتلك سجلًا مميزًا للغاية في مواجهة ريال مدريد.

ولم يخسر تير شتيغن أي مباراة أمام الميرينغي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في الليغا، إلا أن هذه الإحصائية قد تكون مهددة في لقاء، يوم غدٍ، بسبب الأزمات الدفاعية التي يعاني منها الفريق الكتالوني الموسم الحالي.

ولعب تير شتيغن 7 مباريات أمام ريال مدريد، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في 3 ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

نزهة ”سانتياغو برنابيو“

وذكر الصحيفة الإسبانية، أن تير شتيغن يمتلك رقمًا مميزًا آخر في المباريات التي لعبها على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، معقل ريال مدريد.

وشارك الحارس الألماني في 3 مباريات سابقة ضد ريال مدريد في البرنابيو، حسم فيها فريقه الفوز، وتلقى تير شتيغن هدفين فقط على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في اللقاءات الثلاثة.

وأضافت ”ماركا“ أن شتيغن لا يكتفي فقط بالتألق أمام ريال مدريد، فهو أحد أبرز حراس المرمى في أوروبا.

ويمتلك حارس المانشافت دورًا بارزًا مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ.

ورغم تألق تير شتيغن إلا أن برشلونة يمتلك سجلًا دفاعيًا سيئًا خلال الموسم الحالي، حيث تلقى 29 هدفًا في 25 مباراة لعبها الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، وهي نسبة مرتفعة للغاية، في ظل تراجع مستوى دفاع البلوغرانا.