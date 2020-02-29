زيدان قبل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة: هذه وصفتنا للفوز بالكلاسيكو.. وسنواصل القتال ولن نستسلم

شدد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مواجهة برشلونة، غدا الأحد، في الكلاسيكو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، ويسعى للفوز من أجل اقتناص الصدارة غدا على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو، يوم السبت: ”نملك فرصة كبيرة للقيام بمباراة عظيمة في الغد“.

وأضاف: ”نعم نمر حاليا بأوقات حرجة خاصة من بعد فشلنا بالفوز بآخر 3 مباريات لنا على أرضنا، لكننا نعلم أن أي فريق قد يمر بهكذا ظرف في وقت ما، ولهذا ينبغي أن نحافظ على هدوئنا وإيجابيتنا وتجاهل التفكير بكلام المحبطين وعدم الاستماع لهم، وأنا متأكد أنه بتكاتفنا سنتجاوز هذه الفترة“.

وتابع: ”نعم خسرنا آخر مباراتين والذنب أتحمله أنا، لكننا سنواصل القتال ولن نستسلم لا أنا ولا اللاعبين فهم الأفضل“.

وعن رأيه في مستوى الألماني توني كروس، أشار: ”عندما تكون النتيجة سلبية، تبدأون بالبحث عن شيء ما، لم نخسر لأن كروس لم يلعب، هناك لاعبون آخرون لعبوا المباراة.

لقد كان قرارا اتخذناه وانتهى، توني بخير وليس هناك شيء آخر“.

وعن مواجهة ميسي، شدد زيدان: ”نعلم أهمية ميسي، وهل أعتقد أن برشلونه سيكون أسوأ بدونه؟ بالطبع. لكنهم فريقٌ جيد جدا على أية حال.. علينا أن نهتم بما سنقوم به“.

وبسؤاله عن لمَ لم يعد ملعب سانتياغو برنابيو مرعبا؟.. أجاب: ”لا أعلم.. هنا يكمن جمال كرة القدم. فبعد 4 أشهر لم نخسر فيها بتاتا، أتت 5 مباريات سيئة. علينا التحلي بالتفاؤل، ربما بإمكاننا التحدث عن ذلك لساعات طويلة“.

وأشار: ”دائما عندما نخسر تبدأون الحديث عن ضعفنا وهشاشتنا لكن ذلك ليس منظوري لكرة القدم، صحيح أننا لم نفز بمبارياتنا الأخيرة لكن هذا وارد في كرة القدم.

عليك التطلع للأمام على أمل أن الوضع سيتغير، مباراة الغد تجمع الأول والثاني في ترتيب جدول الدوري، في مرحلة ما علينا أن نتوقف من إلقاء الكثير من الانتقادات، هل يعني أن بقية الفرق كارثية لأنها لا تحتل المركزين الأول أو الثاني؟“.

وعن وصفة خاصة يقدمها لاقتناص الكلاسيكو؟.. أوضح: ”القلب، العقل والاتحاد.. هذه هو ما يفكر به الجميع هنا. هيا بنا لنقدم كرة قدم جميلة غدا، ولست قلقا من معاناة التسجيل وقلة الأهداف، لأننا وخلال 4 أشهر فزنا بالكثير من المباريات، حتى من دون إيدين هازارد الذي تحزنني إصابته جدا، لكننا فزنا وعلينا التضامن لكي نعود للفوز مجددا“.

وردا على الانتقادات الموجهة له، شدد زيدان: ”لكل شخص حرية الانتقاد وهو ما تقومون به، إنه عملكم، نخسر مباراتين وستنتقدونني، لقد قلت ذلك سابقا، ليس ذلك بالأمر الجديد، كل ما علي القيام به هو المواصلة، أثق بجميع اللاعبين وسنبذل ما بوسعنا للخروج من هذه الفترة السيئة“.

واختتم: ”يجب أن نكون إيجابيين غدا للخروج من مأزق النتائج السلبية، نحتاج دعم الجمهور، من الدقيقة الأولى إلى 90 دقيقة، أنا أفهم أنهم متأثرون الآن قليلا، لكننا بحاجة إليهم وهم يحتاجون لرؤية فريقهم يفوز“.