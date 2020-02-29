ماذا يفعل ليونيل ميسي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو؟ (إنفوغراف)

على مدار سنوات، اشتهرت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، بأنها مواجهة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الميرنغي السابق، والأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

ومع رحيل رونالدو عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي، فإن الأنظار تتجه إلى ميسي فقط، مع تلاشي المواجهات الفردية ذات العيار الثقيل، لأنه لا يوجد في النادي الملكي حتى الآن من استطاع تعويض ”الدون“ بعد ارتدائه قميص البيانكونيري.

ويعيش ميسي حاليا واحدة من أفضل فتراته مع برشلونة، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا، بعد الرباعية التي أحرزها في المباراة الأخيرة أمام إيبار على ملعب ”كامب نو“، ليوسع الفارق مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف.

وقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها مساء غد الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، رصدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أرقام وإحصاءات ليونيل ميسي في اللقاءات التي خاضها في معقل النادي الملكي.

وقالت ”سبورت“ في تقرير نشرته اليوم السبت، إن ميسي خاض 21 مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بإجمالي 1813 دقيقة في لقاءات الكلاسيكو، أحرز خلالها 15 هدفا.

وسجل ميسي 18 هدفا على ريال مدريد في الدوري الإسباني، و6 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي قاد البارسا للفوز في 12 مباراة، وخسر 6 مرات فقط أمام ريال مدريد على سانتياغو برنابيو، 4 في الدوري الإسباني، ومرتين في كأس ملك إسبانيا.

وتابعت ”خاض ميسي أول مباراة كلاسيكو يوم 19 نوفمبر 2005، عندما انتصر برشلونة بثلاثية نظيفة، وكان أول هدف أحرزه ميسي في مرمى ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في 2 مايو 2009 عندما انتصر البارسا 6/2، وأحرز ميسي الهدفين الثالث والخامس، بينما كان آخر هدف للأرجنتيني على البرنابيو عام 2017 عندما فاز البارسا بثلاثية نظيفة“.