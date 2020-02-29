ما علاقة ريال مدريد؟ كيكي سيتين يكشف كواليس اجتماعه مع غوارديولا

سيكون كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة، على موعد تاريخي بالنسبة له، مساء غد الأحد، عندما يواجه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وتأتي تلك المواجهة بمثابة الكلاسيكو الأول الذي يخوضه المدرب السابق لنادي ريال بيتيس مع ناديه الجديد برشلونة أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ويدخل برشلونة الكلاسيكو وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، الذي يعاني تراجع النتائج في المرحلة الأخيرة، بعد تعادله مع سلتا فيغو 2/2، والخسارة أمام ليفانتي 0/1، قبل الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/2 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويبدو أن كيكي سيتين قد استعان بخبرات الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يملك تجارب طويلة في لقاءات الكلاسيكو، إضافة إلى انتصاره الثمين الذي حققه على ريال مدريد في عقر داره، مساء الأربعاء الماضي.

وكشف كيكي سيتين، في مقابلة مع صحيفة ”La Vanguardia“، اليوم السبت، كواليس لقائه مع غوارديولا، بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، والحوار الذي دار بين المدربين.

وقال سيتين: ”العلاقة بيني وبين غوارديولا رائعة للغاية، ودائما ما نتبادل الاتصالات والزيارات، وتحدثت معه بالفعل عن الأساليب الخططية التي يمكن من خلالها مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب“.

وأضاف سيتين بقوله: ”هناك جاسوسية مشروعة في عالم التدريب، فقد اعترف غينارو غاتوزو مدرب نابولي الإيطالي بأنه تجسس على برشلونة، وأعترف أنني تجسست على غوارديولا، ومن الممكن جدا الاستعانة بما فعله مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد“.

وتابع: ”هناك أشياء فعلها غوارديولا في مباراته أمام ريال مدريد يمكن الاستعانة بها؛ لأنها تناسب طريقة لعب برشلونة، وهناك أمور أخرى سيكون من الصعب تطبيقها، ولكن في المجمل فإن البارسا سيلعب بالطريقة التي اعتاد عليها، مع اللجوء إلى خبرات الآخرين في المواجهات“.