كورتوا قبل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة: أتعامل مع ليونيل ميسي مثل لاعبي سيلتا فيغو وليفانتي

قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب نادي ريال مدريد، إن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، لا تسبب له الكوابيس، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الكلاسيكو، الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحاته لـ ”Eleven Sports“: ”بالنسبة لي ميسي مثل أي لاعب آخر، هل تأتي لي كوابيس بسبب مواجهة ميسي؟ لا على الإطلاق“.

وأضاف كورتوا: ”أدرس ميسي كما أدرس أي لاعب آخر من سيلتا فيغو أو ليفانتي، لا توجد اختلافات“.

وأكمل: ”أنا أتدرب بشكل يومي وأعلم متى أكون بالمستوى المُناسب ومتى أكون سيئا، سأستمر بالعمل بنفس الطريقة مهما حدث، لا أستمع لأي شيء سلبي، أتعامل وكأنني لم أسمع“.

وفي مشواره مع أتلتيكو مدريد وتشيلسي وريال مدريد فاز كورتوا في مواجهاته ضد برشلونة مرة وحيدة من 15 مواجهة، وخسر 7 وتعادل 7.

وتلقت شباك كورتوا ضد برشلونة 26 هدفا، في حين حافظ على نظافة شباكه 4 مرات فقط من 15 مباراة.

وبين الـ15 مباراة ضد برشلونة، كان كورتوا مع ريال مدريد في 5 مباريات، حيث خسر 3 مرات، إحداها بنتيجة 5/1، وتعادل مرتين (1/1، و0/0).

ويملك ريال مدريد 53 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، إذ يتأخر بنقطتين فقط عن برشلونة المتصدر، مع تبقي 13 جولة على النهاية.

وانتهت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو بالتعادل السلبي.