ماذا قال لويس سواريز عن زميله الجديد مارتن بريثويت؟

يرى لويس سواريز مهاجم برشلونة المصاب أن التعاقد مع الدنماركي مارتن بريثويت من ليغانيس يمثل مفاجأة، لكنه يتوقع أن يظهر بأداء جيد مع النادي الكتالوني.

وتعاقد برشلونة مع بريثويت من ليغانيس منافسه في الليغا مقابل 18 مليون يورو (19.43 مليون دولار) بعد حصوله على موافقة رابطة الدوري، لضم لاعب خارج فترة الانتقالات.

وقرر برشلونة عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني بعد ابتعاد سواريز لـ4 أشهر عقب جراحة في الركبة، لكنه أصبح بحاجة لمهاجم آخر بعد إصابة الفرنسي الدولي ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب ديمبلي لـ6 أشهر بعد خضوعه لجراحة هذا الشهر، وعلى عكس بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا، تستطيع الأندية في إسبانيا ضم لاعبين خارج فترة الانتقالات في ظروف خاصة.

وقال المهاجم الأوروغواياني في مقابلة مع محطة RAC1 الإذاعية إن انضمام بريثويت بعد إصابة ديمبلي قد يكون مفاجئًا؛ لأنه ”جاء من ليغانيس، لكن دعونا لا ننسى مسيرته مع المنتخب الوطني، فهو يأتي من مستوى رائع“.

لم يتردد سواريز في ”الإشادة“ بزميله الجديد، وأوضح: ”لقد كان أفضل لاعب في ليغانيس، ومع اللاعبين الذين سيكونون حوله في برشلونة سيكون قادرًا على تطوير قدراته وإمكاناته وإظهار أنه يمكن أن يكون عنصرا مهما في برشلونة“.

وأضاف سواريز البالغ من العمر 33 عاما عن المهاجم الدنماركي البالغ من العمر 28 عاما: ”أعتقد أن لديه الشروط اللازمة للعب في برشلونة؛ لأنه ليس لدينا مهاجم صريح وأنطوان غريزمان ليس مهاجما صريحا“.

ولا شك أن دعم سواريز لزميله الجديد سيزيل العقبات في طريق بريثويت، الذي سيتم تحليل أدائه مع برشلونة على أرض الملعب بدقة، بداية من الكلاسيكو يوم الأحد أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.