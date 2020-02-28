سواريز يكشف عن شرط وحيد لتمديد تعاقده مع برشلونة الإسباني

يواصل الأورغوياني لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة اليمنى.

وخضع سواريز الشهر الماضي لعملية جراحية ستبعده عن المشاركة في المباريات حتى شهر مايو المقبل.

وواجه الفريق الكتالوني صعوبات كبيرة بعد إصابة سواريز، قبل أن يقوم بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت قادماً من ليغانيس.

شرط وحيد

وأبرزت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تصريحات للنجم الأورغوياني أدلى بها لمحطة ”راك 1“ الإذاعية، تحدث فيها عن إمكانية تمديد تعاقده مع برشلونة.

وقال سواريز: ”في العام المقبل، إذا لعبت 60% من المباريات التي سأكون متاحاً للمشاركة فيها، فسيتم تمديد تعاقدي تلقائياً“.

وأضاف نجم برشلونة: ”لقد كنت ألعب رغم شعوري بألم وهو ما يؤثر على أجزاء أخرى بالركبة، أنا قوي تماماً في التعامل مع الانتقادات التي أتلقاها بسبب إصابتي“.

وأتم سواريز: ”أشعر أنني قوي جداً واستعد للعودة في أقرب فرصة ممكنة“.