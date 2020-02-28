هل يقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة من دون جمهور بسبب ”كورونا“؟

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن هناك لجنة تراقب عن قرب تطورات انتشار ”فيروس كورونا“ في إسبانيا وتقيم وضعية كل مدينة نافيا كل الأخبار حول إمكانية تأجيل أو إقامة الكلاسيكو دون جمهور.

وقال خافيير تيباس: ”لم نفكر في تأجيل الكلاسيكو أو أي مباراة أخرى، لكن منذ الأحد الماضي هناك لجنة مفتوحة في رابطة الدوري الإسباني لفيروس كورونا تراقب الوضع وتقيم الحالات في كل المدن الإسبانية“.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: ”لدينا خطة لمواجهة كل الحالات ومنها اللعب دون جمهور، في مدريد الحالة لم تصل لمستوى إلغاء لقاء الكلاسيكو أوتأجيله“.

وأكد خافيير تيباس أن رابطة الدوري لا تفضل تأجيل اللقاء وتبحث عن حلول في حال هدد الفيروس بعض اللقاءات وقال: ”لا نرغب في إلغاء أي لقاء وإعادة لعبه، نفكر في إجراء اللقاءات دون جمهور كأي لقاءات تجرى دون جمهور لسبب أو لآخر“.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: ”سنضطر لتأجيل اللقاء فقط في حال عدم تمكننا من إجرائها دون جمهور وفي هذه الحالة سنبرمجها في أيام أخرى، وقد أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اقتراحاتنا ليأخذها بعين الاعتبار في برمجة لقاءات الفرق الإسبانية خلال المنافسات الأوروبية التي تشارك فيها“.

وسجلت عدة حالات في إسبانيا لفيروس كورنا منها حالات في مدريد وبرشلونة وإشبيلية لكنها حالات قليلة بالمقارنة بما حدث في إيطاليا.

وتحدث تيباس عن حالة صحفي في فالنسيا أصيب بفيروس كورونا وقال: ”حاليا لدينا حالة صحفي في فالنسيا أصيب بالفيروس، ما قمنا به هو إعادة التفكير في طريقة المؤتمرات الصحفية وهو ما يجب القيام به في العالم حين يصاب شخص يتم عزله في الحجر الصحي، ونحن لم نصل لهذا الوضع الخطير“.